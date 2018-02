Beata Szydło jest współwłaścicielką największego, wśród innych ministrów, domu (246 m kw). Jako premier w 2017 roku Beata Szydło zarobiła blisko 249 tysięcy złotych - pisze gazeta.pl.

Szef rządu Mateusz Morawiecki jest właścicielem dwóch domów i współwłaścicielem segmentu szeregowego. W oświadczeniu premiera znalazły się również elementy wyposażenia domów. To zabudowa kuchenna (wartość ok. 60 tys. zł), a także meble (o łącznej wartości ok. 100 tys. zł).

Szef MSWiA Joachim Brudziński ma dom i dwie polisy na życie. Jest też właścicielem volvo XC 90 z 2012 roku o wartości 75 tysięcy złotych.

Oszczędności Mariusza Błaszczaka to 450 tys. złotych, z czego 160 tys. to majątek osobisty żony, pochodzący ze spadku.

Szef MSZ Jacek Czaputowicz jest współwłaścicielem domu i ponad 3 hektarowego gospodarstwa rolnego.

Minister finansów Teresa Czerwińska spłaca kredyty hipoteczne - do spłaty zostało jej 320 tysięcy złotych i 99 tysięcy franków.