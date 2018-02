Szef polskiego MSZ został zapytany w radiowej Jedynce o to, czy możliwe jest wspólne stanowisko rządu polskiego i rządu izraelskiego dotyczące noweli ustawy o IPN i naszej historii.

- Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o stronę polską; rząd Polski, tu na pewno byłoby otwarcie w tej sprawie - zapewnił Jacek Czaputowicz. Dodał, że "można sobie wyobrazić" takie prace, choć, jak podkreślił, zależy to "od dwóch partnerów".

- Myślę, że w jakiejś perspektywie na pewno uspokoiłoby to sytuację i byłoby dobrym rozwiązaniem - podkreślił.

- Nasze stosunki z Izraelem to stosunki sojusznicze, bardzo dobre, strategicznie w naszym interesie leży współpraca w wielu dziedzinach, wspieranie się na forum międzynarodowym - mówił w radiowej Jedynce szef MSZ.

- To jest incydent dotyczący w wielu wypadkach nieporozumień co do naszej ustawy, który trzeba szybko rozwiązać - dodał, odnosząc się do sporu na linii Polska-Izrael.