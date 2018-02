Sellin pytany w Radiowej Trójce o relacje Polski z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi w kontekście podpisanej przez prezydenta i skierowanej przez niego do TK noweli ustawy o IPN odparł, że relacje te powinny być jak najlepsze, ponieważ zarówno USA, jak i Izrael, "są to nasi strategiczni partnerzy".

- To, że zaiskrzyło, jest bolesne i wynika w dużej mierze z nieporozumień związanych z interpretacją tej ustawy. Intencje są oczywiste: chcemy walczyć o sprawiedliwość i prawdę w ocenach historycznych. Nie możemy pozwolić na to, by utrwalały się fałszywe kody pamięci zwłaszcza, że świadkowie odchodzą, a potem pozostaje nam już tylko literatura - mówił wiceminister kultury.

Podkreślił również, że interesy Polski zarówno z USA, jak i Izraelem, są zbieżne a "spór dotyczy tylko interpretacji historii i to się uspokaja".

- Ustawa na szczęście jest podpisana, ale mamy czas na to, żeby rozważył ją Trybunał Konstytucyjny i być może ją jeszcze doprecyzował, żeby te wszystkie wątpliwości rozwiać. Nie sądzę, by w różnych innych obszarach poza tym sporem historycznym, relacje polityczne, militarne, gospodarcze, turystyczne - zwłaszcza w kierunku izraelskim, w obie strony - doznały jakiegoś uszczerbku. Pod tym względem mamy daleko idąca współpracę i ona jest utrzymana - ocenił Sellin.

Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Prezydent podpisał nowelę we wtorek; postanowił jednocześnie - w trybie kontroli następczej - skierować ustawę do TK.

Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela, USA i Ukrainy. Przed ponad tygodniem, zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, został powołany zespół ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Na czele zespołu stanął wiceszef MSZ Bartosz Cichocki.