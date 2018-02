Gazeta przypomina, że "to partia, którą blisko 20 lat temu zakładali rozłamowcy z AWS, związani z o. Tadeuszem Rydzykiem i Radiem Maryja".

Co na to Jarosław Gowin? Wcześniej sąd nie widział żadnego podobieństwa między nazwą Polska Razem a nazwą Partia Razem, a teraz dostrzega problem w podobieństwie nazw Porozumienie i Porozumienie Polskie. Nie jest to pierwsza decyzja polskiego sądu, którą przyjmuję ze wzruszeniem ramion.

Dodał, że jego ugrupowanie złożyło do sądu poprawiony wniosek o rejestrację. Teraz formacja ma się nazywać Porozumienie Jarosława Gowina.