Niebawem zostanie przyjęta reforma systemu dowodzenia. Wojsko czeka również dekomunizacja i zwiększenie "czynnika cywilnego" w resorcie obrony. Zmiany dotkną

również dziecka byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza - Wojsk Obrony Terytorialnej.

Sfinalizowanie reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi to jeden z priorytetów nowego ministra Mariusza Błaszczaka. Właśnie ten obszar przez niemal dwa lata był najważniejszym punktem wojny pomiędzy Macierewiczem a Andrzejem Dudą. Dziś wyraźnie widać, że zwyciężyła wizja prezydenta i Sztabu Generalnego. Ukoronowaniem tego będzie awans i czwarta gwiazdka dla promowanego przez głowę państwa gen. Leszka Surawskiego.

Nad wojskiem wisi również topór w postaci ustawy "degradacyjnej" przez wojskowych nazywanej również dezubekizacyjną. W czwartkowym wywiadzie dla TVP Info Mariusz Błaszczak potwierdził, że prace nad nią cały czas trwają. Wśród niektórych starszych oficerów można wyczuć zaniepokojenie. Jest ona postrzegana jako narzędzie do wymiany obecnych kadr.

Kolejnym obszarem, nad którym pracuje nowy minister i jego współpracownicy, jest "ucywilnienie" resortu. I nie chodzi tu o zwyczajową czystkę personalną (wszyscy cywilni dyrektorzy w resorcie, którzy pracowali za Macierewicza, już pożegnali się ze stanowiskami, a zwolnienia sięgają także niżej), ale o to, by w ministerstwie pracowało więcej cywili, a mniej obecnych i byłych wojskowych. Przekształcenie resortu obrony w typowy urząd może zaowocować również tym, że nowe kierownictwo będzie znacznie bardziej rygorystycznie trzymać się procedur. Nasi rozmówcy mówią o końcu zakupów sprzętu z naruszaniem prawa i awansów na skróty.

Jeśli chodzi o modernizację, to kontynuowane jest postępowanie na zakup patriotów (tarcza przeciwrakietowa „Wisła”), ale już termin podjęcia decyzji o zakupie okrętów podwodnych został przełożony. Wraca pomysł powołania specjalnej Agencji Uzbrojenia, która zajęłaby się zakupami dla armii. Jak mówi jednak DGP były szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. Adam Duda, aby powstała, konieczne jest przyjęcie specjalnej ustawy. Z kolei sztandarowy projekt ministra Macierewicza - Wojska

Obrony Terytorialnej ma zostać "urealniony". Zostaną one włączone do tradycyjnej struktury (tak jak wojska lądowe czy Marynarka Wojenna) i nie będą bezpośrednio

podlegać ministrowi.

