W sprawie ustawy o IPN zaczekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, to jego ocena jest też warunkiem do dalszego dialogu z Polską. Chcę zapewnić, że będziemy prowadzić dialog i doprowadzimy do tego, żeby został zniesiony zakaz ekshumacji, ponieważ osoby, które zginęły potrzebują szacunku i pochówku – dodał ambasador Ukrainy.

Bardzo mnie niepokoi, że komuś zależy na tym, aby Polska i Ukraina przestali być przyjaciółmi. Polska i Polacy są odbierani na Ukrainie bardzo przyjaźnie. Ostatnie badania pokazują, że ponad 60 proc. ankietowanych uważa Polaków za najbardziej przyjazny naród i sąsiadów – powiedział w „Kropce nad i” ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczycia.