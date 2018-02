Od strony pl. Piłsudskiego jest taki parking i tam na osi budynku chcielibyśmy ten pomnik postawić - tłumaczył Sasin.

Polityk powiedział, że będzie to klasyczny pomnik, stojącej na cokole postaci. - Ta sama skala, co pomnik marszałka Piłsudskiego. Wymiar całej konstrukcji to między 6 a 7 metrów – mówi Sasin.

Jacek Sasin dodał, że pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej zostanie odsłonięty 10 kwietnia.