Paweł Adamowicz poinformował w niedzielę poprzez media społecznościowe o swojej decyzji ponownego ubiegania się o fotel prezydenta Gdańska. Zrobił to w formie listu do gdańszczanek i gdańszczan. Oprócz niego w wyborach chcą wystartować - jak donosiły media - szefowa gdańskiej PO i wiceprzewodnicząca pomorskich struktur partii, posłanka Agnieszka Pomaska oraz europoseł Jarosław Wałęsa.

W środę w Gdańsku z Adamowiczem spotkał się m.in. przewodniczący pomorskiej PO, poseł Sławomir Neumann. Po spotkaniu Adamowicz oświadczył na briefingu prasowym, że nie zrezygnuje z kandydowania na urząd prezydenta miasta.

- Apeluję do mojego przyjaciela Pawła Adamowicza, by jednak podporządkował się sugestiom i aby słuchał swojej partii i nie robił zła. Jest moim przyjacielem i będzie, będę go wspierał, ale niech nie robi podobnych układów, bo to nie służy porozumieniu - mówił Lech Wałęsa w czwartek podczas wspólnej konferencji z Grzegorzem Schetyną. - Proszę, żeby podporządkował się decyzji partii, która go wspierała i z którą był - dodał b. prezydent.

Według Wałęsy, liczba kadencji prezydentów miast, podobnie jak prezydenta kraju, powinna być ograniczona do dwóch. - Nie powinno być więcej jak dwie kadencje; będę o to apelował, walczył - oświadczył.

Grzegorz Schetyna - który w czwartek w Gdańsku spotkał się z b. prezydentem Lechem Wałęsą - zapowiedział, że w sprawie kandydata na prezydenta Gdańska "będą szerokie konsultacje". - Musimy dać gwarancję dobrego wyboru, takiego, który będzie wsparty przez gdańszczan, a także przez pana prezydenta Wałęsę - mówił szef PO.

- Zrobimy wszystko, by kandydat wsparty przez PO wygrał te wybory, żeby był kandydatem szerokiej koalicji antyPiS - to jest bardzo ważne - który da gwarancję na zwycięstwo wyborcze - powiedział Schetyna. Odnosząc się do zapowiedzi startu w wyborach obecnego prezydenta miasta Pawła Adamowicza, Schetyna powiedział, że kandydatura Adamowicza "wynika z jego suwerennej, ale osobistej decyzji".

Zapytany, czy to oznacza, że PO na pewno nie poprze Adamowicza, szef PO powiedział, że w piątek o godz. 18. zbierze się zarząd krajowy Platformy i będzie o tym mowa. - Ale w takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj, będziemy szukać kandydata, który będzie łączył i da gwarancję zwycięstwa - podsumował Schetyna.