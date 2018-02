Przypomnę, że Rafał Trzaskowski zapowiadał, że różnego rodzaju ataki mogą się pojawić. Myślę, że też w momencie, kiedy zadeklarował start, bardzo jasno powiedział to, co wtedy powiedział o swoim życiorysie, więc jest też transparentny i przejrzysty - tak w Paweł Rabiej na antenie Radia ZET odpowiedział na pytanie o wpis byłego asystenta ministra skarbu z PO. Michał Dzięba zarzucił bowiem na Facebooku politykowi Platfromy, że brał on narkotyki oraz otrzymywał od biznesmenów pieniądze na kampanię yborczą, w zamian za co zadawał w ich imieniu pytania w Parlamencie Europejskim. Zdaniem polityka Nowoczesnej, jeśli te zarzuty są nieprawdziwe, to za ich wrzucenie do sieci powinna grozić odpowiedzialność karna.

Ja bym podpowiedział, żeby ostro to przeciąć, ostro zareagować - mówił też Rabiej, zapytany, jaka powinna być reakcja kandydata PO na prezydenta Warszawy na tego typu zarzuty. Powinna być. Powinna być ostra reakcja. Myślę, że tego oczekuje każdy, kto chce nas poprzeć - ostrej, szybkiej reakcji - dodawał. Choć przyznał, że wpis pojawił się na Facebooku niedawno, dlatego więc Trzaskowski mógł jeszcze nie podjąć kroków prawnych wobec autora wrzutki.