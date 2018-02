Schetyna ocenił, że Polska znajduje się w głębokim kryzysie w stosunkach z UE, Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Ukrainę. - Straciliśmy pozycję lidera całego regionu Europy Środkowej, przestaliśmy być nieformalnym reprezentantem naszego regionu w Trójkącie Weimarskim - mówił.

Według lidera PO przestała istnieć solidarność krajów Grupy Wyszehradzkiej, a Polska jest coraz bardziej osamotniona i pozbawiona sojuszników, którzy mogliby wesprzeć polskie racje w stosunkach z Rosją.

Schetyna stwierdził, że w latach 1989-2015 Polska zwiększyła swoje bezpieczeństwo przez wstąpienie do NATO, wykorzystała swój potencjał jako członek UE i była ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych oraz partnerem m.in. dla Francji i Niemiec.

Lider PO przypomniał również o powołaniu w porozumieniu ze Szwecją Partnerstwa Wschodniego. - Obecny tu dzisiaj razem z nami Radosław Sikorski jako szef MSZ w naszym rządzie przekonał do tego projektu najważniejsze stolice Europy - pamiętamy o tym - dodał.

W Warszawie po godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie Rady Krajowej PO poświęcone polityce zagranicznej, zwłaszcza pozycji Polski w UE i na świecie. Głos podczas obrad mają zabrać m.in. b. szef MSZ Radosław Sikorski oraz unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska.

Zajmiemy się głównie kwestiami polityki zagranicznej, opisem tego, co dzieje się z reputacją Polski, z jej pozycją na arenie międzynarodowej. Druga ważna część tej rady to dyskusja o przyszłym budżecie unijnym, środkach, które do Polski maja przypłynąć, a przy negocjacjach, które się dzisiaj toczą nie bierze udziału ani rząd PiS, ani europosłowie PiS – powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem Rady Krajowej szef klubu PO Sławomir Neumann.

Podkreślał przy tym, że przyszłość funduszy UE jest niezwykle ważna. - Te ponad 100 mld euro, które Platforma wynegocjowała w poprzedniej perspektywie finansowej jest czymś realnym na kolejną perspektywę, ale musi być współpraca, nie mogą się o dobry budżet bić tylko europosłowie PO – dodał Neumann.

Podczas sobotnich obrad Rady Krajowej głos mają zabrać m.in. lider PO Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski, komisarz Bieńkowska, kandydat na prezydenta Warszawy, poseł PO Rafał Trzaskowski i europosłowie PO. Przyjęta ma zostać uchwała dotycząca polskiej polityki zagranicznej.

Kształt unijnego budżetu po 2020 roku był jednym z tematów piątkowego nieformalnego unijnego szczytu w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki mówił po zakończeniu szczytu, że Polska opowiada się za powiększeniem składek do unijnego budżetu nawet powyżej poziomu 1,2 proc. dochodu narodowego brutto (DNB) (obecnie roczne wpłaty państw członkowskich do wspólnej kasy oscylują wokół 1 proc. DNB).

Szef rządu przekonywał, że kwestia uzależnienia dostępu do unijnych funduszy od praworządności nie była „gorąco dyskutowanym” tematem na piątkowym szczycie unijnej "27". "W kilku głosach pojawiła się ta warunkowość, ale w bardzo różnym kontekście. Ja sam podkreśliłem, że ta warunkowość może i jest bardzo dobrym pomysłem potencjalnie, ale musi być ona zależna od bardzo obiektywnych kryteriów" - oświadczył Morawiecki.