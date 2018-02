Marszałek poinformował, że kwestia ta była omawiana we wtorek rano na posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Jak dodał, ponieważ punkt poświęcony temu projektowi zaplanowany jest na środę, jest czas, by we wtorek do godz. 12 - 13 jeszcze się skonsultować.

Kuchciński poinformował, że skonsultuje z prezydentem i ministrem spraw zagranicznych, czy - jak powiedział - "pan prezydent, przychyliłby się do przeniesienia tego punktu na inny czas, na następne posiedzenie Sejmu".

Marszałek poinformował o tym po wystąpieniu posłanki Nowoczesnej Joanny Scheuring-Wielgus, która zwróciła się o wycofanie z porządku obecnego posiedzenia prezydenckiego projektu.

Posłanka Nowoczesnej podkreśliła, że Polacy, którzy ratowali Żydów to nasi bohaterowie narodowi. - Natomiast debatowanie teraz, w sytuacji kiedy mamy gigantyczny skandal w stosunkach polsko-izraelskich, uważamy jako klub Nowoczesna, że jest nie na miejscu - powiedziała zwracając się do marszałka Sejmu, by skontaktował się z Kancelarią Prezydenta.