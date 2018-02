O informację "w sprawie niewyjaśnionych dotąd powiązań ministra koordynatora służb specjalnych, jego zastępcy oraz szefa CBA z osadzonym obecnie w areszcie śledczym byłym wiceszefem Biura Gospodarki Nieruchomości w Urzędzie m.st. Warszawy, który odpowiadał za decyzje w postępowaniach dotyczących zwrotów znacjonalizowanych warszawskich nieruchomości" wystąpił do premiera klub Platformy Obywatelskiej.

Po rozpoczęciu wtorkowych obrad marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że posłowie wysłuchają tej informacji w środę.

Posłowie PO wnioskowali o taką informację po publikacji "Gazety Wyborczej", w której m.in. przytoczono wypowiedzi brata Jakuba R. na temat relacji Kamińskiego, Wąsika i Ernesta Bejdy z rodziną R. i Jakubem R., który w latach 2006-2013 był wiceszefem Biura Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza, które zajmowało się sprawami reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Według brata Jakuba R., to Kamiński i Wąsik przedstawili Jakubowi R. Marcina Bajkę ówczesnego szefa BGN. Brat Jakuba R. mówił też, że Bejda skontaktował się z Jakubem R. ws. działki "przy ul. Srebrnej w Warszawie, gdzie PiS ma nieruchomości" i "chodziło o jakieś przekształcenia" - miał to być rok 2009 lub 2010. Według brata Jakuba R., gdy ten nie chciał pomóc ws. działki przy ul. Srebrnej, Kamiński i Wąsik mieli do Jakuba R. o to pretensje, doszło nawet do bójki Jakuba R. i Wąsika.

Wąsik na początku lutego w rozmowie z wPolityce.pl powiedział, że Jakuba R. znał wyłącznie poprzez brata, z którym studiował i działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Zapewnił wówczas, że nie miał bliskich relacji z Jakubem R.

W piątkowej "Gazecie Wyborczej" brat Jakuba R. zaprzeczył słowom Wąsika i stwierdził, że zarówno Wąsik, Bejda, jak i obecny minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński utrzymywali bliskie relacje z rodziną R. - zarówno nim, jak i jego bratem Jakubem R. "GW" opublikowała również prywatne zdjęcia z archiwum Jakuba R. z imprez rodzinnych, na którym miał być obecny m.in. Wąsik.

Według posłów PO informację "Gazety Wyborczej" pokazują, że "afera reprywatyzacyjna to w znacznej mierze afera PiS". - Widać, że PiS bardzo dobrze wiedziało o tym, co dzieje się wokół reprywatyzacji już w roku 2006, gdy w Warszawie oddawało władzę. Wtedy to - jak wynika z artykułu - do pracy w warszawskim ratuszu przyjęto Jakuba R., przyjęto go korzystając z prywatnych znajomości aktualnego ministra Macieja Wąsika (...). Można powiedzieć, że Jakub R. był rodzajem śpiocha, który miał wykonywać zadania na rzecz PiS - mówił w ubiegłym tygodniu poseł PO Marcin Kierwiński.

Platforma zażądała też dymisji Kamińskiego oraz Wąsika. - Osoby, które dziś koordynują pracę służb specjalnych straciły moralne prawo do tego, aby tropić jakąkolwiek przestępczość - stwierdził Kierwiński. Zdaniem posła PO Kamiński i Wąsik powinni "wytłumaczyć się przed instytucjami państwa ze swoich znajomości, z tego w jaki sposób - zgodnie z informacjami podanymi przez >Gazetę Wyborczą< - chciały dołączyć do procederu reprywatyzacyjnego".

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podkreślał w rozmowie z PAP, że to dzięki staraniom Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Ernesta Bejdy doszło do zatrzymań w aferze reprywatyzacyjnej. "Bardzo często osoby osadzone pomawiają tych, którzy doprowadzili do postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości" - powiedział PAP Żaryn.