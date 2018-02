Nie jestem szczęśliwy z powodu tego, że ministrom i wiceministrom trzeba łatać ich budżety domowe premiami. Lepszym rozwiązaniem byłoby porozumienie się z opozycją, że od następnej kadencji - 2019 roku - wynagrodzenia ministrów wzrastają. Jeżeli opozycja byłaby gotowa na takie rozwiązania, to obóz rządowy mógłby z taką inicjatywą wystąpić - mówił gość Radia ZET, wicepremier Jarosław Gowin.

W rozmowie z Konradem Piaseckim minister nauki zdradził, że on sam także był w ciężkiej sytuacji finansowej. - Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości i miałem trójkę dzieci na utrzymaniu, to czasami nie starczało mi do pierwszego - opowiada Gowin i podkreśla, że „sytuacja, w której minister zamiast skupiać się na sprawach państwa, zastanawia się jak dożyć do pierwszego, nie jest zdrowa”.

Gość Radia ZET mówi również, że wiceministrowie, którzy nie są posłami, przyjeżdżają spoza Warszawy, po prostu "biedują".

Wicepremier pytany przez Konrada Piaseckiego o to, dlaczego przez 2 lata rządowi nie udało się podwyższyć pensji ministrów i wiceministrów, odpowiada, że na jakimś etapie został popełniony błąd.

Dodany został element podwyżek dla posłów i senatorów, co wywołało oburzenie, więc pod wpływem presji mediów zrezygnowaliśmy – tłumaczył polityk obozu rządzącego. Jego zdaniem politykom czasami brakuje odwagi, by „stanąć naprzeciwko presji mediów”. - Wszelkie próby podejmowane przez nas i inne rządy spotykały się z frontalnym uderzeniem medialnym – komentował gość Radia ZET.

Jarosław Gowin mówił także o tym, że Mateusz Morawiecki zapowiedział już, że premii nie będzie. - Wszyscy przyjęliśmy to ze zrozumieniem – dodał. Zdradził również, że premie, które dostawał za czasów Beaty Szydło, przeznacza na działalność „Porozumienia Jarosława Gowina”.

Po dłuższej chwili na refleksję, wicepremier przeprosił potem za swoje słowa na Twitterze. Przepraszam, tych którzy poczuli się dotknięci moją niefortunną wypowiedzią - zwłaszcza tych, którzy zmagają się z prawdziwym niedostatkiem. Moim zamiarem nie było uskarżanie się na własną sytuację, która bez wątpienia jest o wiele lepsza niż milionów Polaków - napisał wicepremier.

Słowa wicepremiera skomentowała rzeczniczka PiS, Beata Mazurek. Pracowałam zawodowo i wiem, ile dzisiaj wynosi najniższa emerytura, najniższa renta, jakie jest najniższe wynagrodzenie. Pod tymi słowami (Gowina) bym się nie podpisała absolutnie. Wiem, że pan wicepremier za to przeprosił - powiedziała.

Dopytywana, czy Gowin popełnił błąd wypowiadając słowa nt. swoich zarobków, odpowiedziała, że nie będzie oceniała wicepremiera. Ja bym takich słów nie powiedziała, bo wiem, że są ludzie, którzy zdecydowanie mniej ode mnie zarabiają. Ja bym nie powiedziała, że mnie nie starcza do pierwszego, bo zaraz by pani powiedziała, i słusznie, być może, że żyję rozrzutnie - dodała rzeczniczka PiS.