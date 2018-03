Na łamach Pagina12, która jest poczytnym centorolewicowym dziennikiem w Argentynie, w artykule pt. „Znajome twarze” (hiszp.: „Rostros familiares”) autorstwa Federico Pavlovsky z dnia 18 grudnia 2017r. opowiadającym o zbrodni w Jedwabnem, wykorzystano jako ilustrację pośmiertne zdjęcie grupy Żołnierzy Wyklętych. Fotografia została wykonana przez UB i przedstawia żołnierzy z oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” (patrol „Tygrysa”), poległych 25 lutego 1950r. Na zdjęciu są Ildefons Żbikowski „Tygrys”, Józef Niski „Brzoza”, Henryk Niedziałkowski „Huragan” i Władysław Bukowski „Zapora” - czytamy na stronie Reduty Dobrego Imienia.

W obronie Żołnierzy Wyklętych - złożyliśmy pozew przeciwko Pagina12 https://t.co/HYXLaN0iED — Reduta Dobr. Imienia (@DobreImiePolski) 2 March 2018

Fundacja uważa, że połączenie tych dwóch wątków: informacji o zbrodni na Żydach w Jedwabnem w czasie okupacji niemieckiej oraz przedstawienie poległych żołnierzy podziemia niepodległościowego jest manipulacją, działaniem na szkodę narodu polskiego i naruszeniem dobrego imienia polskich żołnierzy. To celowe nadużycie, które ma potwierdzić i utwierdzić w czytelnikach polski antysemityzm.

Zdjęcie w artykule na stronie argentynskiego dziennika Pagina12 / Inne

Jest to pierwszy proces w którym korzystamy z nowego prawa, jakie wynika z nowelizacji ustawy o IPN. Ustawa, która wczoraj weszła w życie, uprawnia organizacje zajmujące się obroną dobrego imienia Polski, czyli takie jak Reduta Dobrego Imienia, do występowania w sprawach sądowych jako Powód. Świadkowie wydarzeń nieuchronnie odchodzą, teraz także my jako organizacja możemy wystąpić z pozwem sądowym przeciwko oszczerstwom historycznym. I tak właśnie zrobiliśmy w tym przypadku - mówi Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia.

Wójcik: Cieszę się, że nowela ustawy o IPN pozwala chronić dobre imię Polski

Cieszę się, że są przepisy, które pozwalają chronić dobre imię Polski - mówił w Radiu Zet wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik pytany o wykorzystanie przez Redutę Dobrego Imienia noweli ustawy o IPN i złożeniu pozwu przeciwko argentyńskiemu dziennikowi internetowemu Pagina12.

Zdaniem Wójcika przepisy uprawniają do składania takich pozwów i sąd powinien "stwierdzić dopuszczalność" pozwu złożonego przez RDI.

Bardzo się cieszę, że takie przepisy są, zafunkcjonowały, że chroni się dobre imię narodu polskiego, dobre imię Rzeczypospolitej - uważa wiceminister.

Podkreślił, że nowelizacja ustawy weszła w życie i "nie ma żadnych wątpliwości co do tego". Dodał jednak, że prezydent Andrzej Duda "zaskarżył tę ustawę w trybie kontroli następczej, wobec tego Trybunał Konstytucyjny zajmie się tymi przepisami".

Jak mówił, takie pozwy nie są rozstrzygane przez sąd "w ciągu kilku dni", a "orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego będzie znacznie wcześniej".

Pytany, czy ustawa o IPN zostanie znowelizowana Wójcik odpowiedział, że "przede wszystkim trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na to, jakie będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego". "My - w zależności od tego, jak Trybunał rozstrzygnie - oczywiście dostosujemy się do tego" - powiedział. Jego zdaniem "przepisy są dobrze sformułowane".

Nowelizacja ustawy o IPN zakłada m.in., że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez Trzecią Rzeszę lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub więzienia do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Nowelizacja wywołała zaniepokojenie w Izraelu, USA, na Ukrainie i w Kanadzie.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja weszła w życie w czwartek.