Heather Nauert dodała także, że Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO. Proszona o skomentowanie informacji, która ukazała się między innymi na portalu Onet, na temat ewentualnego ograniczenia współpracy militarnej USA z Polską, Nauert powiedziała, że Stany Zjednoczone "nie zamierzają zrezygnować ze swoich zobowiązań wobec Polski w kwestii bezpieczeństwa".

Wcześniej we wtorek media donosiły, że Amerykanie nie odpuszczają sprawy ustawy o IPN. Onet dotarł do notatki polskich dyplomatów po spotkaniu z amerykańskimi urzędnikami. Według informacji portalu, USA wprowadziły m.in. zakaz kontaktów na najwyższym szczeblu.

Trzy dni po wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego na konferencji w Monachium, gdzie mówił m.in. o „żydowskich sprawcach Holokaustu”, z polskimi dyplomatami spotkało się trzech ważnych amerykańskich urzędników - Wess Mitchell, najbliższy doradca szefa dyplomacji USA, Thomas Yazdigerdi, który w Departamencie Stanu odpowiada za sprawy związane z Holokaustem i Molly Montgomery, która dorada wiceprezydentowi USA w sprawach związanych z naszym regionem.

Jak wynika z notatki po tym spotkaniu, do której dotarł portal "Onet", Wess Mitchell zapowiedział, że USA nie są w stanie zaakceptować nowego prawa. Dlatego też miał postawić ultimatum – m.in. pojawił się zakaz kontaktów dwustronnych polskich władz z prezydentem Trumpem i wiceprezydentem Pencem. Po drugie ostrzegł, że przy narastających antypolskich nastrojach w kongresie trudno będzie zgodzić się władzom na sfinansowanie współpracy wojskowej USA z Polską.

O takich zagrożeniach pisał w ubiegłym tygodniu DGP. W delikatny sposób Amerykanie zasugerowali nam, że będzie problem z organizacją spotkań z najważniejszymi przedstawicielami władz USA - mówił informator DGP. Taki jest realny koszt sporu z Izraelem - dodał. Kolejny rozmówca stwierdził, że "z USA przyszło ultimatum”. Powiedziano nam, że zamrożone są kontakty na wysokich szczeblach i zagrożona jest współpraca wojskowa - relacjonował.

Jak na notatkę zareagowały polskie władze? Premier od razu wysłał do USA wiceszefa MSZ, Marka Magierowskiego. Dokumentem nie przejął się za to prezes PiS, który nie wierzy, że Amerykanie zrealizują swoje groźby i uspokajał premiera. Zgodził się tylko na pomysł "zamrożenia ustawy o IPN", które miało być gestem w stronę zagranicy.

Sprawę skomentował też wicemarszałek Sejmu, Stanisław Tyszka. Jeżeli to byłaby prawda - powtarzam: jeżeli - to to jest bardzo poważna sprawa, bo to może grozić bezpieczeństwu Polski - ocenił we wtorek Tyszka w radiowej Jedynce. Jak powiedział, nie zgadza się, żeby żadne państwo, choć by najpotężniejsze, dyktowało Polsce, jakie prawo ma stanowić. Jednocześnie zaznaczył, że jest otwarty na zmiany w ustawie o IPN. Zdaniem Tyszki, w kwestii noweli ustawy o IPN rząd zachował się nieprofesjonalnie. Dowiedzieliśmy się, że nie było komunikacji między MSZ a MS; że były notatki mówiące o tym, że będzie bardzo ostra reakcja Amerykanów, jeżeli Sejm uchwali tę ustawę. (...) Natomiast na pewno powinny polecieć głowy w rządzie. I to błyskawicznie, tych, którzy doprowadzili do tego, że nie było tej wymiany informacji - podkreślił Tyszka.

Wiceszef MSZ zaprzecza

Informacjom Onetu zaprzecza za to wiceszef MSZ, Bartosz Cichocki, który pełni funkcję przewodniczącego zespołu ds. dialogu z Izraelem. To nieprawda. Nie było żadnego ultimatum tego rodzaju, strona amerykańska wyrażała konsekwentnie – nie jest to dla nas zaskoczenie – zaniepokojenie, pytania o ustawę o IPN jeszcze na etapie projektu. Ma nadal swoje wątpliwości, jesteśmy w kontakcie z dyplomatami amerykańskimi, nie ma w tych kontaktach języka ultimatów - ocenił wiceminister.

Dopytywany, czy jest taki "stan faktyczny", że do momentu interpretacji ustawy noweli ustawy o IPN przez TK nie ma szans na spotkanie np. między prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem USA Donaldem Trumpem, Cichocki odparł, że nie było takich planów. Wiceminister przekonywał, że z tego, co rozumie, Trybunał priorytetowo traktuje wniosek prezydenta. W tym krótkim okresie czasu nic mi nie wiadomo, żeby takie spotkania były planowane - podkreślił. Prawdy w tym artykule jest tyle, że ambasada nasza w Waszyngtonie spotyka się z dyplomatami amerykańskimi, że wysyła do Warszawy notatki - powiedział wiceszef MSZ.