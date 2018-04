W stosunku do marca w zasadzie nie zmieniło się poparcie dla gabinetu Mateusza Morawieckiego. Do jego zwolenników zalicza się 42 proc. badanych, do przeciwników – 19 proc., a co trzeci respondent (33 proc.) deklaruje wobec niego obojętność - napisano w komentarzu do badania.

Poprawiły się oceny działalności rządu. W kwietniu dobrze ocenia ją 54 proc. badanych (+4 pkt. proc.), a źle 22 proc. (-1 pkt proc.). Obojętne jest 24 proc. (-3 pkt proc.).

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 kwietnia 2018 roku na liczącej 1140 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.