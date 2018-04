PiS tak naprawdę niczego nie zaproponował. Tak zwana "piątka Morawieckiego" [pięciopunktowy plan gospodarczy, przedstawiony na kongresie PiS - red.] to jest jedna wielka zupa nic. To pokazuje ich desperację. Zaczynają im się kończyć pomysły - mówił na antenie TOK FM były minister finansów, Jacek Rostowski. Jego zdaniem wkrótce PO rozwieje też kolejne - po smoleńskim i po tezach że Polska jest w ruinie - kłamstwo. Trzecie pisowskie kłamstwo to kłamstwo vatowskie - my to wykażemy przed komisją śledczą - stwierdził. Jego bowiem zdaniem, już w 2014 prawie 2 tys. osób usłyszało zarzuty.

Z kolei zapytany o propozycje programowe PO, które odpowiedzą na program PiS Rostowski stwierdził, że bardzo ciekawe propozycje legislacyjne Platforma pokazała już kilka miesięcy temu. Zauważył też, że błędem jest oczekiwanie projektów ustaw i programu od opozycji już w połowie kadencji parlamentarnej. Opozycja jest od tego, żeby wyznaczyć inny kierunek rozwoju państwa niż władza - powiedział.