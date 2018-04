- Nowoczesna od początku powstania zapowiadała w swoim programie złożenie ustawy o związkach partnerskich. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w których te kwestie nie są uregulowane, a osoby żyjące w związkach jednopłciowych i różnopłciowych napotykają na wiele życiowych utrudnień - oświadczyła na konferencji prasowej Katarzyna Lubnauer.

Projekt powstał we współpracy ze społecznością LGBT, przede wszystkim ze stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza.

Najważniejsze postulaty:

- prawo do ustanowienia wspólnoty majątkowej w drodze umowy,

- prawo do dziedziczenia po sobie,

- prawo do wspólnego rozliczania się z fiskusem,

- prawo do otrzymywania zasiłku opiekuńczego,

- prawo do informacji medycznej o stanie zdrowia partnera,

- prawo do odmowy udzielania zeznań przeciwko partnerowi.

Projekt dopuszcza również możliwość przysposobienia biologicznego dziecka jednego partnera przez drugiego. Będą też uznawane związki zawarte za granicą. Natomiast te w Polsce powinny być zawierane nie przed notariuszem, lecz urzędnikiem stanu cywilnego, w takiej samej formule jak małżeństwa. Ich zawarciu mogłaby towarzyszyć uroczysta forma. Partnerzy mieliby też prawo do przyjęcia po sobie nazwiska.

Historię prób wprowadzania związków partnerskich w Polsce sięga 2003 r., kiedy to senator Maria Szyszkowska złożyła projekt, przegłosowany następnie w 2005 r. w Sejmie. W roku 2011 r. powstał kolejny projekt - z inicjatywy SLD, który po pierwszym czytaniu trafił do pracy w komisji, gdzie utknął na wieki. W latach 2013-2015 przez Sejm przewijał się natomiast cały szereg projektów pilotowanych głównie przez Roberta Biedronia. Niestety, te nieliczne projekty, które udało się choćby wnieść pod obrady, były bez wyjątku odrzucane w pierwszym czytaniu.

I tym razem przepchnąć projekt będzie oczywiście ciężko, szczególnie w obliczu twardego stanowiska PiS, potwierdzonego ostatnio homofobicznym wystąpieniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Trzciance.

Samo środowisko LGBT nie robi sobie złudzeń, choć zarazem dostrzega pozytywy ruchu Nowoczesnej. "Przy obecnej arytmetyce sejmowej nie liczymy, że projekt zostanie uchwalony - ale liczymy, że wzbudzi polityczną debatę, która przybliży nas do wprowadzenia związków partnerskich w (oby jak najbliższej) przyszłości" - czytamy na facebookowym profilu najważniejszego w Polsce magazynu LGBT "Replika", który powstał z inicjatywy m.in. Roberta Biedronia, gdy ten był jeszcze prezesem Kampanii Przeciw Homofobii.

Jakby na potwierdzenie słów działaczy LGBT Krystyna Pawłowicz zareagowała na Twitterze w następujący sposób: