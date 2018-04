Jak podkreśla portal, chodzi o działalność kandydatów, którzy spotykają się z mieszkańcami, pokazują w internecie spoty i umawiają się na debaty, mimo że nie powinni tego jeszcze robić, bo kampania wyborcza ruszy dopiero, gdy premier formalnie rozpisze wybory. PKW nie może temu przeciwdziałać, bo brakuje skutecznych instrumentów prawnych.

Jedynym instrumentem jest kierowanie stanowiska - czy pisemnego, czy ustnego, czy w środkach masowego przekazu - do tych potencjalnych kandydatów, ażeby tego rodzaju działań zaprzestali - powiedział RMF FM Wojciech Hermeliński. Przewodniczący PKW podkreślił, że komisja od wielu lat prosi też rządzących, by stworzyli narzędzia do walki z łamaniem kodeksu wyborczego przez kandydatów - do tej pory bezskutecznie.

W niedzielę na Twitterze Rafał Trzaskowski, kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, zaproponował kandydatowi Zjednoczonej Prawicy Patrykowi Jakiemu "debatę o funduszach europejskich, które Warszawa straci przez Jakiego" - w dniu ogłoszenia propozycji budżetu UE, tj. 2 maja. W poniedziałek Jaki mówił w radiowej Jedynce, że jest gotowy debatować z Trzaskowskim "zawsze i wszędzie", ale nie na taki temat.

Patryk Jaki - polityk Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy - został w zeszłym tygodniu zaprezentowany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.

PO i Nowoczesna zaprezentowały w połowie kwietnia porozumienie wyborcze dla Mazowsza, zgodnie z którym w wyborach samorządowych wystartują jako "Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska". Trzaskowski ma być wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, a kandydatem na jego zastępcę w stołecznym ratuszu jest Paweł Rabiej. Powstać mają także wspólne listy do rady miasta i rad dzielnic.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.