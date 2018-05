"Fakt" ustalił, że prezesowi PiS dokucza kolano – zwyrodnienie, na które cierpi od lat, coraz bardziej daje o sobie znać. To dlatego teraz Jarosław Kaczyński chodzi o kulach.

"Sam dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. Grzegorz Gielerak razem z pielęgniarką w poniedziałek dostarczyli kule do domu Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy prezes PiS w listopadzie co kilka dni jeździł do szpitala na zabiegi, to generał osobiście doglądał, jak przebiega kuracja", podaje też "Fakt".