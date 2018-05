Kaczyński jest teraz w szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie. Czy przejdzie operację? - decyzja w tej sprawie jak na razie nie zapadła. Wiadomo jedynie, że prezes PiS cierpi na zwyrodnienie kolana, które teraz dało mu się we znaki.

Kilka dni temu zaczął chodzić o kulach.

"Sam dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. Grzegorz Gielerak razem z pielęgniarką w poniedziałek dostarczyli kule do domu Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy prezes PiS w listopadzie co kilka dni jeździł do szpitala na zabiegi, to generał osobiście doglądał, jak przebiega kuracja", podaje też "Fakt".

Co łączy dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. prof. Grzegorza Gieleraka z prezesem PiS - o to postanowiła zapytać WP.pl.

- Od kilkunastu lat, czyli od czasu, gdy w szpitalu rozpoczęliśmy opiekę medyczną nad śp. Jadwigą Kaczyńską, ja – oraz kilku moich współpracowników – mamy zaszczyt utrzymywać relacje z panem Jarosławem Kaczyńskim. Nie ograniczają się one wyłącznie do opieki medycznej - mówi. - Właśnie w takim kontekście należy traktować moją niedawną wizytę w domu pana premiera. Wizyta ta została kilkakrotnie opisana przez media bulwarowe. Straciłaby jednak na sensacyjności, gdyby ktokolwiek z opisujących zapytał mnie o to zdarzenie.