Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zajęła się w poniedziałek wieczorem projektem o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zakłada on wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Bernadeta Krynicka zwróciła uwagę, że każdy rodzic osoby niepełnosprawnej powinien dbać o to, by jego dziecko mogło żyć w społeczeństwie. - A nie zamykać go w czterech ścianach - i 500 zł na pewno w tym nie pomoże - powiedziała, odnosząc się do postulatów protestujących w Sejmie.

Jak zaznaczyła, osoby niepełnosprawne "oczekują normalnego życia w społeczeństwie na miarę możliwości". - Wystarczy tylko łamać bariery i otworzyć rynek pracy - i o to powinny walczyć matki, które protestują w Sejmie. To jest nieludzkie i niegodne, że rodzice przetrzymują swoje dorosłe dzieci. Nie wierzę w to, że te dzieci dobrowolnie chciały przyjść - mówiła posłanka. - To jest dla mnie wykorzystywanie i manipulacja dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi przez rodziców - dodała.

Odczytała list Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie", skierowany do protestujących w Sejmie. "Kierujcie się swoją mądrością i przyszłością, a nie podszeptami ludzi spoza środowiska, którzy dzięki wam chcą rozgrywać często brudne gierki dla zbicia swego kapitału" - napisano m.in. w liście.

- Jako matka dziecka niepełnosprawnego, osoby dorosłej - może to będzie brutalne - ale ja naprawdę znalazłabym paragraf na tych rodziców, którzy przetrzymują swoje dzieci w Sejmie w takich warunkach niegodnych - dodała jeszcze później posłanka PiS w rozmowie z reporterką TVN24 na sejmowym korytarzu.

Na słowa Krynickiej odpowiedzieli we wtorek dorośli synowie protestujących matek. Jakub Hartwich podkreślił, że w Sejmie przebywa "dobrowolnie". - To nasza wspólna decyzja, żeby zrobić ten protest i go kontynuować. Przyjechaliśmy naszą zgraną ekipą i taką podjęliśmy wszyscy decyzję. Nie jesteśmy tutaj z przymusu - zaznaczył.

Z kolei Adrian Glinka, który też protestuje w Sejmie, mówił, że "nie ma możliwości żeby odpuścić". - Bardzo bym prosił, żeby nie mówić takich bredni, bo to jest nieprawda. Każdego dnia, jak się wstaje, to chce się walczyć, bo wiemy, że coraz bliżej jest ten cel. Nikt nie ma myśli, żeby stąd wyjechać - dodał. Jak podkreślił Glinka, "to nie nasze mamy powinny być ukarane, tylko państwo, które zmusza nas do takiego protestu".