Michał Królikowski był w przeszłości m.in. wiceministrem sprawiedliwości, obecnie prowadzi praktykę adwokacką. Prokuratura nie ujawnia na razie, o jakie zarzuty chodzi. Przypomina jedynie, że śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się "uszczuplaniem podatku VAT", wprowadzając do obrotu na terenie Polski paliwa płynne.

Wyliczenia dokonane przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku wskazują, że na przestępczej działalności grupy Skarb Państwa stracił około 700 mln zł - podała prokuratura.

NEWS Wiadomości TVP1: Michał Królikowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL został zatrzymany na polecenie białostockiej prokuratury — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) 9 May 2018

Główne osoby podejrzane zostały zatrzymane ponad rok temu. Dotąd w tej sprawie zarzuty postawiono osiemnastu osobom, w tym podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz dwóm adwokatom, którzy dotąd występowali jako obrońcy. Jednemu z adwokatów prokurator przedstawił zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy. Drugiemu przedstawiono zarzuty związane z tzw. praniem brudnych pieniędzy - podała prokuratura.

O tym, że prawdopodobnie zostanie zatrzymany, Michał Królikowski mówił już we wrześniu ubiegłego roku na antenie RMF FM: Przygotowałem swoją żonę i dzieci na to, że mogę być zatrzymany, a swoich współpracowników w kancelarii, że może wejść CBŚP i zajmować akta klientów.

Późnym popołudniem na stronie kancelarii KMG Legal pojawił się komunikat w sprawie zatrzymania Królikowskiego.

"Prof. Michał Królikowski został dziś zatrzymany w Szczecinie przez funkcjonariuszy CBŚP na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku z zamiarem konwoju do Białegostoku jakoby celem postawienia mu jutro zarzutów procesowych. W inicjowaną postanowieniem w dniu 2 maja 2018 roku sprawę zamieszano CBŚP, doprowadzając tym samym do zatrzymania Prof. Królikowskiego w odległej części kraju, podczas wykonywania obowiązków zawodowych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klienta kancelarii. Pobudki zatrzymania w aspekcie samych motywów jak i jego miejsca i czasu są niejasne. W szczególności dotychczasowa współpraca z organami postępowania przygotowawczego w przedmiotowej sprawie odbywała się w kooperacji ze strony Prof. Królikowskiego, jaka była tylko możliwa z uwagi na związanie tajemnicą adwokacką. W naszej ocenie sprawa zatrzymania ma charakter polityczny oraz pokazowy i nie znajduje uzasadnienia zarówno procesowego jak i materialnoprawnego. Z posiadanych informacji wynika, że Prof. Królikowski nigdy nie był przesłuchiwany w tej sprawie, jak i Prokuratura nie wzywała Prof. Królikowskiego celem przeprowadzenia jakiejkolwiek czynności, na które Prof. Królikowski, w razie wezwania bezsprzecznie i bezzwłocznie by się stawił. O sprawie komunikujemy się z ORA w Warszawie" - tak brzmi jego treść.