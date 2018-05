- Podjąłem trudną dla mnie osobiście decyzję o tym, że dzisiaj opuszczam Nowoczesną. Czynię to ze smutkiem i żalem - to są bardzo ważne dla mnie trzy lata, ale nasi wyborcy oczekują ode mnie i od nas wyrazistości, jednoznaczności i szczerości, a tego nie ma - powiedział Ryszard Petru, ostentacyjnie odpinając znaczek klubowy.

- Wiem, że niestety dzisiaj Nowoczesna tego, co gwarantowała wyborcom trzy lata temu, nie oferuje. Robię to z bólem serca, bo Nowoczesna to swego rodzaju moje własne dziecko, ale które dziś już podąża swoją własną drogą - dodał.

Pytany przez dziennikarzy, czy stworzy nowe koło lub klub parlamentarny z innymi posłami, którzy opuścili Nowoczesną, Petru oświadczył, że na razie będzie posłem niezależnym.

- Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie będę tworzył - od razu mogę powiedzieć - żadnej partii politycznej, na pewno do wyborów samorządowych. Ważne jest to, żeby w wyborach samorządowych nie wygrał PiS - podkreślił były lider Nowoczesnej. Zapowiedział jednocześnie, że będzie popierał "dobrych kandydatów w całym kraju", zarówno startujących w ramach Koalicji Obywatelskiej, jak i kandydatów niezależnych.

Dopytywany o swoje plany po wyborach samorządowych, Petru dodał: Zobaczymy. Bez wątpienia jest potrzeba na polskiej scenie politycznej ugrupowania społeczno-liberalnego. Widzę taką potrzebę, ale w tym momencie nie chcę deklarować, co się wydarzy ostatecznie po wyborach, bo byłoby to, w moim przekonaniu, przedwczesne.

Zaznaczył, że jego głównym celem pozostaje "przygotowanie kontroferty programowej na 2019 r., na wybory parlamentarne". - Pierwsze wnioski ze spotkań z ekspertami i wyborcami w całej Polsce przedstawię wkrótce - zapowiedział Petru.

Tymczasem szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer stwierdziła na konferencji prasowej, że czasami losy polityków się rozchodzą, a każdy wybiera swoją drogę, choć Petru wybrał zdecydowanie zły moment na odejście. - Moment nie jest najlepszy. Jesteśmy w tej chwili w trakcie budowania koalicji, która ma bardzo duże znaczenie dla Polski - koalicji obywatelskiej, która ma szanse stać się prawdziwą alternatywą dla PiS - mówiła.

- To jest czas jednoczenia, a nie dzielenia. Szkoda, że nie wszyscy to rozumieją. Mimo wszystko mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś będziemy współpracować z Ryszardem Petru - dodała Lubnauer.

Z kolei Joanna Scheuring-Wielgus, komentując decyzję b. lidera Nowoczesnej, przyznała, że nie dziwi się, iż zakończył on swą działalność w tej partii. - Przez ostatnie dwa dni dosyć dobitnie słyszał od przewodniczącej partii i przewodniczącej klubu, że nie jest mile widzianą osobą, więc ta decyzja mnie kompletnie nie dziwi - podkreśliła.

Jej zdaniem odejście Petru powinno być dla obecnych i byłych polityków Nowoczesnej okazją do "rachunku sumienia". - Dla każdego z nas, czyli dla mnie, dla Ryszarda, ale też dla naszych byłych koleżanek i kolegów z partii powinien być to dzień refleksji, takie zastanowienie się nad tym, skąd się wzięliśmy tutaj, po co przyszliśmy, dzięki komu tu jesteśmy - powiedziała Scheuring-Wielgus w Sejmie.

Przypomniała, że pod koniec maja mijają trzy lata od kongresu założycielskiego Nowoczesnej na Torwarze w Warszawie. - Stałam tam wówczas ja, Joanna Schmidt, Ryszard Petru i Adam Kądziela. I tak się akurat składa, że naszej czwórki już w Nowoczesnej nie ma - dodała posłanka.

31 maja 2015 roku odbył się w Warszawie kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL. 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w październikowych wyborach parlamentarnych zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczyniami m.in. Joanna Schmidt i Katarzyna Lubnauer (Joanna Scheuring-Wielgus była członkinią zarządu ugrupowania).

Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Lubnauer. Doprowadziły do tego m.in. słabe notowania partii, a także seria wpadek ówczesnego lidera. Pod koniec grudnia 2016 r., kiedy w Sejmie trwał protest opozycji na sali plenarnej, Ryszard Petru i Joanna Schmidt udali się wspólnie do Portugalii. Zdjęcie na pokładzie samolotu zrobił im jeden z pasażerów.

W styczniu Petru poinformował, że tworzy Stowarzyszenie o nazwie "Plan Petru".