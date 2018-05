Szef Kancelarii Premiera w rozmowie z Radiem ZET zapewnił, że pieniądze z jego premii już w poniedziałek trafią na konto Caritasu. Przyznał, że aby zwrócić nagrodę, musiał wziąć pożyczkę oraz kredyt. - To jest tak jak w życiu. Człowiek jakieś tam działania podejmuje i potem ponosi ich konsekwencje, albo dobre, albo złe – powiedział. W internetowej części programu Michał Dworczyk dodał, że musiał także sprzedać samochód – 18-letniego volkswagena.

Jego zdaniem choć to kierownictwo partii zdecydowało o oddawaniu nagród, ich zwrot to "indywidualna, dobrowolna decyzja polityków". - Indywidualnym wyborem jest to, czy się zastosujemy do tego, czy nie. Pieniądze, które wpłynęły na konta ministrów i wiceministrów są ich własnością i tylko oni mogą nimi gospodarować – powiedział.

Dopytywany o obniżkę pensji parlamentarzystów, stwierdził, że jest to "bardzo krzywdzące". - Oczywiście są lenie, jak wszędzie, bo to ze statystyki wynika, ale bardzo wielu posłów, większość kolegów i koleżanek, które znam, nie tylko z PiS, żeby była jasność, ciężko pracuje – mówił.