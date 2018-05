Szef Kancelarii Premiera w rozmowie z Radiem ZET zapewnił, że pieniądze z jego premii już w poniedziałek trafią na konto Caritasu. Przyznał, że aby zwrócić nagrodę, musiał wziąć kredyt bankowy. - To jest tak jak w życiu. Człowiek jakieś tam działania podejmuje i potem ponosi ich konsekwencje, albo dobre, albo złe - powiedział. W internetowej części programu Michał Dworczyk dodał, że musiał także sprzedać samochód – 18-letniego volkswagena.

Jego zdaniem choć to kierownictwo partii zdecydowało o oddawaniu nagród, ich zwrot to "indywidualna, dobrowolna decyzja polityków". - Indywidualnym wyborem jest to, czy się zastosujemy do tego, czy nie. Pieniądze, które wpłynęły na konta ministrów i wiceministrów są ich własnością i tylko oni mogą nimi gospodarować - powiedział.

Michał Dworczyk uważa także, że obniżenie parlamentarnych pensji nie jest działaniem pod publiczkę. - Nazywam to działaniem politycznym, które wynika z analizy sytuacji. Oczekiwanie społeczne jest właśnie takie, że władza powinna być skromna a jej wynagrodzenia mniejsze - mówił szef Kancelarii Premiera. Pytany o to, dlaczego obniża się pensję parlamentarzystom, podczas gdy to ministrowie skorzystali na premiach, Dworczyk odpowiada, że "za błędy w polityce się płaci". Obniżenie wynagrodzeń ministrów? - To byłoby działanie pod publiczkę, które nie byłoby logiczne - ocenił Dworczyk i dodał: - Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że społeczeństwo będzie bardziej zasobne i będzie atmosfera, by dyskutować o wynagrodzeniach ministrów, wiceministrów i parlamentarzystóZ