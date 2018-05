W poniedziałek wieczorem na tym cmentarzu, w pobliżu grobu, odbyła się demonstracja przeciwko ekshumacji Arkadiusza Rybickiego, w której uczestniczyła jego rodziny, przyjaciele i znajomi.

Grób Rybickiego otaczał kordon policjantów i funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. Demonstrujący w geście protestu ubrali się na czarno, część z nich przyniosła zapalone znicze i transparenty z napisami m.in. "Stop szaleństwu, zatrzymać ekshumacje", "Złoczyńcy", przyniesiono też transparent ze zdjęciem Arkadiusza Rybickiego i napisem "Będziemy pamiętać". Tuż za bramą cmentarza działacze KOD położyli na alejce kilkudziesięciometrową biało-czerwoną flagę.

Policyjny kordon i protestujący / Polska Agencja Prasowa / Adam Warawa

W ubiegły piątek oświadczenie senatorskie do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry skierował senator Sławomir Rybicki (PO), brat Arkadiusza Rybickiego. Napisał w nim m.in., że ekshumacja "wbrew woli rodziny, bez kontroli sądu jest barbarzyńskim deptaniem praw podstawowych, zasad sprawiedliwości i zdecydowanie sprzeczne z wartościami i tradycją chrześcijańską".

Na cmentarzu pojawił się m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który w trakcie ekshumacji Arkadiusza Rybickiego chciał odwiedzić grób swojej żony. Nie został jednak przepuszczony przez policyjny kordon. Ostre słowa polityka zarejestrowała kamera Polsat News.

- To jest bezczelność z waszej strony, będę krzyczał, bo chyba pan jest głuchy - powiedział do policjanta wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO), którego nie wpuszczono na grób żony. Na gdańskim cmentarzu zaplanowano ekshumację Arkadiusza Rybickiego. pic.twitter.com/Ev5sQ2vMh6 — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) 14 May 2018

Pod koniec kwietnia do premiera i szefa resortu sprawiedliwości trafił też protest przeciwko ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej Arkadiusza Rybickiego i Leszka Solskiego (także pochowany na cmentarzu Srebrzysko - PAP). Pod listem protestacyjnym podpisało się prawie 900 osób członków rodzin, przyjaciół i znajomych.

Przeprowadzona z poniedziałku na wtorek na cmentarzu w Gdańsku ekshumacja była 81. Poprzednia ekshumacja - 80. ofiary katastrofy w Smoleńsku, mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej - przeprowadzona została z 23 na 24 kwietnia.

Brat Arkadiusza Rybickiego - Sławomir Rybicki / Polska Agencja Prasowa / Adam Warawa

Ekshumacje rozpoczęły się w połowie listopada 2016 r. Jako pierwszych ekshumowano parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich. Do końca grudnia 2016 r. ekshumowano 11 osób. Po dwóch miesiącach przerwy, w marcu 2017 r. ruszył kolejny etap ekshumacji. Od marca do końca czerwca ekshumowano kolejne 22 osoby. Po kolejnych dwóch miesiącach przerwy, we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu zeszłego roku ekshumowano 24 ciała.

W 2018 r. przeprowadzono 24 ekshumacje. Prokuratura nie ujawnia szerszych informacji dotyczących wyników ekshumacji. Niedawno Prokuratura Krajowa podała, że dotychczas znaleziono 69 szczątków ludzkich, pochodzących od 26 osób, w trumnach innych ofiar katastrofy; dwa ciała zostały zamienione. Nieprawidłowości - jak już informowano wcześniej - stwierdzono m.in. w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Policja przed grobem Arkadiusza Rybickiego / Polska Agencja Prasowa / Adam Warawa

W pracach sekcyjnych, obok Polaków, biorą udział zagraniczni specjaliści medycyny sądowej. Śledczy zapewniają, że kompleksowe badania ciał ofiar - bez względu na upływ czasu od katastrofy - pozwalają precyzyjnie określić obrażenia i poznać dokładne przyczyny śmierci. Mogą także pomóc w rekonstrukcji przebieg katastrofy. Powstają m.in. opinie z badań toksykologicznych i histopatologicznych. Ślady do badań otrzymały także zagraniczne laboratoria w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i Irlandii Północnej. Tam powstaną ekspertyzy fizykochemiczne, czyli badania na obecność materiałów wybuchowych.

Decyzje prokuratury o ekshumacjach spotkały się ze sprzeciwem części rodzin ofiar. Do Prokuratury Krajowej wpłynęły wówczas zażalenia, skargi i wnioski o uchylenie postanowień ws. ekshumacji. Prokuratura od początku stoi na stanowisku, że przepisy Kodeksu postępowania karnego nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na decyzję o ekshumacjach. Skargi na ekshumację bliskich dwóch ofiar trafiły do Trybunału w Strasburgu.