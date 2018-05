Przed chwilą byłam w Sejmie. Na antresoli, w miejscu dla prasy i w korytarzu głównym na parterze trudny do zniesienia smród. Zapytana o to pani z TVN powiedziała, że też czuje, ale to "od farby, bo gdzieś coś malowano”. Ale nigdzie prac malarskich nie było ... – napisała Krystyna Pawłowicz na swoim profilu na FB.

W sieci zawrzało – a słowa posłanki PiS odebrano jako sugestię, że smród w Sejmie pochodzi od protestujących.

Proszę powiedzieć Marszałkowi Kuchcińskiemu, że korytarze Sejmowe się wietrzy, a nie zamyka – napisał jeden z komentujących. Inny z kolei: Czy Pani tak po prostu nie jest wstyd???? Jest Pani, w co trudno uwierzyć, posłanką i reprezentuje Pani mimo wszystko Nas Polaków. Po takich słowach powinna Pani spakować się i wyjechać jak najdalej z Polski.

To kolejny wpis Krystyny Pawłowicz, który odbił się szerokim echem. Wcześniej skomentowała przyjazd Lecha Wałęsy do protestujących w Sejmie.