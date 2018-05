Notatka, o której pisze "Polska The Times" zaczyna się od sprawy związanej z nagrodami. Posłowie PiS mają mówić dziennikarzom, że czynni politycy przekazali już premie na Caritas, a sprawę mają uważać za zamkniętą. Kolejne tematy dotyczą obniżek pensji samorządowców i polityków. Politycy rządzącej partii mają odpowiadać dziennikarzom, że to hipokryzja PO i przypominać, że urzędnicy z warszawskiego ratusza dostali fortunę w ramach premii oraz wyliczać na co politycy PO wydali pieniądze z budżetu.

Posłowie PiS są też instruowani, co mówić o proteście niepełnosprawnych w Sejmie, czy o sprawie zatrzymania byłego komendanta policji - mają wtedy twierdzić, że u nas nie ma świętych krów, a więcej nie chcą mówić, bo nie znają szczegółów sprawy. Podano im także informacje, jak komentować chorobę prezesa partii oraz konflikt z Unią Europejską.