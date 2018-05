Mateusz Morawiecki w wywiadzie radiowym odniósł się do wielu "gorących" kwestii.

Zamieszki na stadionach

Rozmowa dotyczyła m.in. zwalczania burd na stadionach. Premier pytany był, czy rząd ma jakiś pomysł, aby do nich więcej nie dochodziło.

- Organizujemy - i to bardzo wkrótce - już we wtorek najbliższy, taki - nazwijmy to - "okrągły stół" (...), rozmowy z szefami głównych klubów, którzy występują w lidze europejskiej, lidze mistrzów, czy eliminacjach do ligi mistrzów. Oczywiście pan minister Brudziński, pan minister Bańka, a także szef PZPN - wyjaśnił.

- I w takim gronie chcemy dyskutować - powiedział. Przypomniał m.in. mecz Liverpoolu z Juventusem z maja 1985 r. na stadionie Heysel w Brukseli (drużyna z Turynu zwyciężyła 1:0), podczas którego doszło do zamieszek z udziałem kibiców obu klubów. W ich wyniku zginęło 39 osób, niemal wyłącznie Włochów. Zostali stratowani bądź przygnieceni przez ogrodzenie i zawaloną część ściany trybuny.

- My chcemy już tylko zadecydować jak daleko trzeba się posunąć, ale w kompromisie i w zgodzie ze środowiskami kibicowskimi, ze środowiskami zarządczymi piłką nożną - wyjaśnił.

Pytany, czy będzie więcej policji na boiskach, czy też totalny zakaz wstępu, premier odpowiedział, że nie jest ekspertem w tej dziedzinie, ale w Wielkiej Brytanii obowiązują dożywotnie zakazy wstępu na stadiony, kary za złamanie przepisów stadionowych są - podobnie jak we Francji - drakońskie.

- Więc zaostrzenie kar tutaj jest możliwe. Przede wszystkim chcemy to zrobić z PZPN-em, z Ekstraklasą i ze środowiskami prawdziwych kibiców. Bo ja chcę, żeby stadiony były miejscami, na które mogą przychodzić mamy z dziećmi - tak to powiedzmy w Dzień Matki. Po prostu muszą to być bezpieczne miejsca i do tego będziemy dążyć - zapowiedział.

Dodał, że z tzw. oprawy nie chciałby zrezygnować. - Oprawy są przepiękne. Pamiętam wiele opraw, na pewno one zasłużyły się dobrze dla utrzymania, przywrócenia pamięci historycznej - zaznaczył.

Rekonstrukcja rządu?

Na początku tygodnia media donosiły o możliwej rekonstrukcji rządu premiera Mateusza Morawieckiego. W tym kontekście padały nazwiska czwórki ministrów, którzy mieliby zostać zdymisjonowani. Chodzi o ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, szefową resortu edukacji Annę Zalewską, ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

Morawiecki w rozmowie w RMF FM zapytany o te spekulacje odpowiedział, że "dziennikarze w Polsce mają pełne prawo wyrażania swoich poglądów i wyobrażeń, i mam wrażenie, że wiedzą o planach premiera więcej niż sam premier". Dodał, że ma "znakomitą współpracę" zarówno z ministrami, którzy zostali wymienieni w publikacjach, jak i pozostałymi szefami resortów.

Przyznał, że "ostatnio pojawiły się takie bardzo wprost brutalne ataki na ministra-koordynatora". - Nasza współpraca z ministrem Kamińskim nie tylko układa się bardzo dobrze, ale jestem bardzo wdzięczny panu ministrowi, jestem wdzięczny służbom: ABW, CBA za przebudowę głęboką, za patriotyczną postawę i również za ogromną skuteczność przy tych szczupłych środkach, które mają, i współpraca jest naprawdę znakomita - oznajmił premier.

Morawiecki dopytywany, czy ma system ocen ministrów i czy są ministrowie, którzy powinni się "podciągnąć" odpowiedział, że "nie da się wciągnąć w tego typu dywagacje". - Premier oczywiście stale, ciągle ocenia prace ministrów i to jest jak najbardziej naturalny system, jaki powinien występować - dodał. Zapytany, czy konsultuje kwestie kadrowe z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim premier odpowiedział, że "najważniejsze rzeczy oczywiście konsultuję i rozmawiamy ze sobą". Dodał, że prezes, który obecnie przebywa w szpitalu, ma się coraz lepiej.

Wzrost cen benzyny

Szef rządu podkreślił, że ceny benzyny na stacjach paliw "właściwie w stu procentach" zależą od dwóch czynników - sytuacji geopolitycznej oraz od siły dolara względem złotówki.

Morawiecki w sobotę rano w RMF FM był pytany m.in. o sytuację na rynku paliw oraz o szanse na to czy w najbliższym czasie ceny na stacjach paliw ulegną obniżeniu.

- To, że dzisiaj benzyna jest trochę droższa, niż była wcześniej, nie ma najmniejszego związku - zero po prostu związku - z tym co się dzieje w polityce polskiej. Jest to wyłącznie związane z wypowiedzeniem układu z Iranem przez Stany Zjednoczone o zakazie produkcji broni jądrowej przez Iran, jak również z niepokojami na Bliskim Wschodzie i zacieśniającą się polityka pieniężną Stanów Zjednoczonych, która powoduje, że dolar jest coraz mocniejszy - a ropę sprzedaje się w dolarach - ocenił Morawiecki.

Premier zapytany o możliwość obniżek cen benzyny w okresie wyjazdów wakacyjnych, np. poprzez obniżenie akcyzy na paliwa odpowiedział, że ma nadzieję, że benzyna będzie tańsza, "ale zależy to od tego, czy złotówka się umocni względem dolara, od tego czy sytuacja na świecie się uspokoi".

- Rząd oczywiście patrzy na to, reaguje i staramy się oczywiście, żeby wszystko to było w jak najlepszym porządku - zapewnił Morawiecki.

Szef rządu zwrócił również uwagę, że mimo iż cena za baryłkę ropy naftowej wzrosła o ok. 60 proc., to cena benzyny na stacjach benzynowych wzrosła o 10-15 proc.

Protest w Sejmie

Podczas porannej rozmowy w RMF FM szef rządu został także zapytany, jaki jest plan rządu ws. protestujących od 18 kwietnia w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

- Moim ogromnym pragnieniem jest to, by ten protest się zakończył - mówił szef rządu. Zwracał przy tym uwagę, jak wiele w kontekście osób niepełnosprawnych zrobił obecny rząd. Wskazał tu na program Dostępność plus, czy wyrównanie renty socjalnej oraz dodatek rehabilitacyjny.

Podkreślił, że minister pracy Elżbieta Rafalska robi bardzo wiele dla spraw społecznych, w tym osób niepełnosprawnych. - Turboliberalna opozycja poucza nas, którzy jesteśmy najbardziej prospołecznym rządem, o wydatkach społecznych - powiedział, zaznaczając, że w polityce potrzebna jest wiarygodność.

Morawiecki kontynuował, że "ludzie o kamiennych sercach", którzy niszczyli PGR-y w latach 90. i zakłady pracy i nie zrobili nic lub prawie nic dla spraw społecznych i nie powinny pouczać.

Szef rządu dopytywany czy spotka się z protestującymi odparł, że odwiedził protestujących w Sejmie. - Tam jest bardzo dużo emocji i staramy się jak najbardziej w dialogu, w kompromisie dojść do porozumienia z protestującymi; wyciągamy rękę, rozmawiamy z tymi osobami - mówił.

Jak poinformował, w piątek otrzymał list od "bardzo reprezentatywnych środowisk niepełnosprawnych, od stowarzyszeń, które apelują wręcz o zakończenie tego protestu". - Widać więc, że niepełnosprawni docenili to, że nasz rząd zrobił właśnie tak dużo dla niepełnosprawnych w ciągu dwóch i pół roku - ocenił.

- My pokazujemy, jak bardzo wiele już zrobiliśmy i porównywanie tego do liberalnej czy ultraliberalnej opozycji, która nic nie zrobiła w szczególności dla spraw społecznych, jest cokolwiek nie na miejscu - stwierdził.

- Mam naprawdę ogromną nadzieję, że ten protest się zakończy - powiedział.

Wybory samorządowe

Premier pytany był m.in. o to, czy wyobraża sobie, że wybory samorządowe nie odbyłyby się jesienią tego roku, ale np. zostałyby przesunięte na wiosnę przyszłego roku, z powodu m.in. zastrzeżeń Państwowej Komisji Wyborczej, czy kwestii związanych z obowiązującymi od piątku przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych - RODO.

- Nie mamy takich planów, absolutnie nie - odparł premier. Powiedział, że wybory są dobrze przygotowane; nie ma obaw, jeśli chodzi o kwestie ich nagrywania. - Jestem za transparentnością i cieszę się, że właśnie będą komisje wyborcze niejako pod okiem, nadzorem społeczeństwa, bo tu też o to chodzi. Wszystko będzie dopięte na ostatni guzik - zapewnił premier.