- Mamy do czynienia z sytuacją, w której - i mówię to z przykrością - ten protest znalazł się w otulinie politycznej. Przy tej sprawie postanowiła ogrzać się opozycja – mówił w rozmowie z Dominika Wielowieyską w radiu TOK FM.

A kto się ogrzewał w 2014 roku? - zapytała prowadząca, jednocześnie odpowiadając: Poseł Kaczyński i poseł Mularczyk.

- Te osoby mają rację, które chcą, aby niepełnosprawni otrzymali lepsze warunki. My w odruchu serca od razu, na drugi dzień, zadeklarowaliśmy, że to, co jest do wykonania, wykonujemy natychmiast. Za kilka dni był projekt ustawy. A od 1 czerwca będą wypłacane pierwsze środki finansowe, to jest duże osiągnięcie osób niepełnosprawnych. Żaden rząd nie był do tej pory tak prospołeczny, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości - kontynuował Karol Karski.