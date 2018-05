- Mamy wielką przyjemność i jesteśmy dumni z tego, że Polska Fundacja Narodowa podpisała umowę o współpracy z amerykańską fundacją Victims of Communism Memorial Foundation. Ta fundacja została powołana przez Kongres Stanów Zjednoczonych dla upamiętnienia ofiar komunizmu i ma na celu edukowanie społeczeństwa amerykańskiego na temat historii komunizmu, zbrodni komunistycznych i tego, jakie zło niesie ze sobą kolektywizm i system komunistyczny - powiedział podczas konferencji prasowej członek zarządu PFN Maciej Świrski.

Program, jak dodał, powstał z inicjatywy PFN. - To program grantów dla polskich badaczy, którzy będą w Stanach Zjednoczonych badać na podstawie źródeł amerykańskich (...) historię komunizmu w Polsce, a także historię transformacji z komunizmu do postkomunizmu. (...) To będą badania polskich badaczy, które będą później publikowane w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem fundacji Victims of Communism Memorial Foundation - poinformował.

Wiceprezes PFN dodał, że to projekt wieloletni, "w ramach którego dwóch polskich badaczy, jeden bardziej doświadczony na poziomie doktorskim, a drugi początkujący, przez 10 miesięcy co roku będą w ramach tego grantu prowadzić swoje badania, będą występować na konferencjach i zjazdach (...), na których ta tematyka jest poruszana. - Co roku w Waszyngtonie odbędzie się konferencja na temat historii komunizmu i zbrodni komunistycznych w Polsce - zapowiedział Świrski.

Jego zdaniem jest to duże osiągnięcie - "ze względu na to, że historia komunizmu i okupacji komunistycznej, sowieckiej w Polsce, jest w Stanach Zjednoczonych mało znana, czego byliśmy świadkami przy okazji wydarzeń związanych z pomnikiem Pamięci Katynia w Jersey City". - Widać z tego, że edukacja elit amerykańskich jak i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych jest niezbędna, aby podobne wydarzenia w przyszłości nie miały miejsca. To zupełnie utylitarne z punktu widzenia polskiej polityki historycznej i tego, że historia Polski stanie się obecna w najważniejszym miejscu Stanów Zjednoczonych, kilkaset metrów od Kapitolu (...) Polska narracja historyczna, polski głos będzie obecny wśród elit waszyngtońskich i elit amerykańskich - oznajmił.

Warunki naboru, jak poinformował Świrski, zostaną ogłoszone 1 czerwca na stronie Victims of Communism Memorial Foundation. Program grantowy ma ruszyć planowo od nowego roku akademickiego (2018/2019). Nie jest znany budżet programu; o zastrzeżenie go wnioskowała amerykańska fundacja.