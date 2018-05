W maju, a więc na mniej więcej pół roku przed spodziewanym terminem wyborów samorządowych, zainteresowanie tym głosowaniem deklaruje 71 proc., w tym 27 proc. jest bardzo zainteresowanych wyborami samorządowymi. Brak zainteresowania zgłasza 28 proc. respondentów, w tym 8 proc. badanych podało, że zupełnie się nimi nie interesuje. 1 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

W porównaniu do badania sprzed miesiąca odsetek osób zainteresowanych wyborami do władz lokalnych wzrósł o 2 punkty procentowe. Również o 2 punkty procentowe zmalała grupa osób deklarujących brak zainteresowania tym głosowaniem. Odsetek niezdecydowanych nie zmienił się.

W maju udział w głosowaniu podczas wyborów samorządowych zapowiada 75 proc. respondentów, w tym 56 proc. z całą stanowczością twierdzi, że będzie w nim uczestniczyć. 12 proc. ankietowanych jeszcze nie wie, czy pójdzie na te wybory, a 13 proc. już teraz deklaruje, że nie weźmie w nich udziału, w tym 7 proc. deklaruje, że na pewno nie pójdzie głosować.

W porównaniu do kwietnia odsetek badanych, którzy deklarują zamiar udziału w wyborach samorządowych wzrósł o 1 punkt procentowy. Grupa badanych, którzy zapowiadają, że do wyborów nie pójdą, zwiększyła się w tym czasie o 1 punkt procentowy. O 2 punkty procentowe zmniejszyła się grupa ankietowanych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, czy pójść do urn wyborczych jesienią.

Według majowego sondażu CBOS szanse na wprowadzenie największej liczby radnych do sejmików wojewódzkich ma PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) - głosowanie na kandydatów tego komitetu wyborczego zadeklarowało 29 proc. ankietowanych, którzy zapewniali, że wezmą udział w głosowaniu. Na drugim miejscu plasuje się koalicja PO i Nowoczesnej ciesząca się poparciem 16 proc. zdeklarowanych wyborców.

Za kandydatami ruchu Kukiz’15 w wyborach do sejmiku wojewódzkiego opowiedziałoby się 7 proc. respondentów. Swoich zwolenników mają jeszcze PSL i SLD, których poparcie w tych wyborach zapowiada po 4 proc. głosujących. Wolność Janusza Korwin-Mikkego oraz Partia Razem uzyskały po 1 proc. deklaracji poparcia. Chęć głosowania na jakiś inny komitet wyborczy, jak wynika z wypowiedzi = głównie niepartyjny, zadeklarowało 4 proc. wyborców.

32 proc. badanych nie wie, na który z komitetów wyborczych w wyborach do sejmiku wojewódzkiego oddaliby swój głos. CBOS przeprowadził sondaż w dniach 10–17 maja 2018 roku na liczącej 1121 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.