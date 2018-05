- Trzeba być czujnym i oddzielać ziarno prawdy od całej reszty plew – mówił podczas spotkań Stanisław Piotrowicz. A także: - Należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzieli i szarpali. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać naród nie tylko z godności i siły głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli.

Przekonywał przy tym, że to fragmenty liczącej ponad 200 lat "Instrukcji Carycy Katarzyny II". W rzeczywistości - jak ustali dziennikarze TVN - to fragmenty książki Waldemara Łysiaka "Milczące psy" wydanej w 1990 roku.

Kiedy podczas rozmów zapytano Piotrowicza, czy wie, co cytuje, odpowiedział krótko: - Ja mam zapewnienia ze strony historyków, że to jest rzetelny dokument. A nawet jeśli to fikcja, to co w tym złego?