Na ostateczną decyzję kierownictwa partii w sprawie senatora Waldemara Bonkowskiego trzeba jednak będzie trochę poczekać. Ma ona bowiem być podjęta w najbliższej przyszłości. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale dokładnie" - mówi Onetowi rzecznik dyscypliny w PiS, Karol Karski.

Senator Bonkowski krytykuje stanowisko partii. To absurd -mówi i dodaje, że on antysemickich postów nie pisał, a jedynie udostępniał je bez komentarza. Nie można nawet prawdy mówić, bo od razu jest się nazwanym antysemitą, tak nie może być.Ja podkreślam, nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę antysemitą, a wszyscy, którzy mnie od lat znają wiedzą, że nawet wręcz broniłem Żydów. My możemy od nich jako naród wiele rzeczy się uczyć - powiedział.

Bonkowski za opublikowanie na swoim profilu na Facebooku m.in fragmentów hitlerowskiego antysemickiego filmu został w lutym zawieszony w prawach członka PiS.