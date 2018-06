Rok wcześniej wysokość nagród wynosiła półtora miliona złotych. Jak podaje RMF FM te z 2017 roku w kwocie 1 mln 700 tys. złotych trafiły do pracowników kancelarii. Po kilkadziesiąt tysięcy dostali też wszyscy ministrowie z kierownictwa.

Największa kwota trafiła w ręce szefa gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To 41 tysięcy złotych na rękę. Drugi na liście jest minister Paweł Mucha z kwotą 38 tys. złotych netto, trzeci Wojciech Kolarski – ok. 33 tys. złotych. Szefostwo kancelarii prezydenta dostało w sumie 270 tys. złotych netto. Kancelaria zapewnia, że nie były to nagrody comiesięczne, kwartalne ani roczne, tylko uznaniowe za wyniki w pracy. Nie wiadomo jednak, co dokładnie nagradzano. Zaznacza, że pracownicy nie będą ich zwracać, tak jak robili to nagrodzeni ministrowie rządu Beaty Szydło. Andrzej Duda decyzji ministrów pozostawia to jak ministrowie, którzy otrzymali premie, je spożytkują.

Kancelaria Prezydenta RP zapewnia, że sam Andrzej Duda nie dostał żadnej nagrody ani premii.

"Poza świadczeniami wynikającymi z ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Panu Prezydentowi nie zostały wypłacone inne składniki wynagrodzenia. W styczniu 2017 wzrosło wynagrodzenie prezydenta w związku ze zmianą kwoty bazowej, od której nalicza się uposażenie głowy państwa" – brzmi informacji jaką otrzymał dziennikarz.

RMF FM przypomina, że w latach 2010-2015 kierownictwu kancelarii prezydenta również wypłacono nagrody. W sumie urzędnicy Bronisława Komorowskiego dostali nagrody w łącznej kwocie 839 682,04 zł netto w ciągu pięciu lat.