Jak wynika z informacji PAP, już w nadchodzącym tygodniu trzy organizacje mają ogłosić zawarte przez siebie porozumienie programowe. Wystosują też zaproszenie do współpracy do innych ruchów miejskich - w tym organizacji z koalicji skupionej wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Wciąż trwają także rozmowy na temat ewentualnego przyłączenia się do koalicji Partii Razem, Inicjatywy Polska i WMW Partii Zieloni.

Wśród głównych filarów wspólnego programu Razem, Inicjatywy Polska i Wolnego Miasta Warszawa znajdą się m.in. rozwój usług publicznych i zieleni miejskiej, walka z korupcją oraz obniżanie kosztów życia w stolicy. Częścią programu będzie także wniesiona przez stowarzyszenie Śpiewaka koncepcja utworzenia wokół Pałacu Kultury i Nauki na warszawskim Placu Defilad Parku Centralnego.

Ogłoszenie oficjalnej decyzji o starcie i wystawieniu lidera WMW na prezydenta stolicy planowane jest z kolei późniejszym latem, po zakończeniu piłkarskich Mistrzostw Świata.

Śpiewak - radny z warszawskiego Śródmieścia i b. lider MJN znany z zaangażowania m.in. w nagłaśnianie i krytykę afery reprywatyzacyjnej - kilkakrotnie już deklarował chęć startu w najbliższych wyborach na prezydenta stolicy. Jego poparcie - oprócz Partii Razem i Inicjatywy Polska - brał też pod uwagę m.in. ruch Kukiz'15.

Ugrupowanie Pawła Kukiza jest jednak podzielone w sprawie formuły startu w warszawskich wyborach; o ile sympatię do Śpiewaka i gotowość poparcia go deklarował sam Kukiz, o tyle znaczna część polityków jego ruchu chce wystawić własnego kandydata na prezydenta stolicy. Według nieoficjalnych informacji PAP największe poparcie w klubie Kukiza uzyskała w ubiegłotygodniowym nieformalnym głosowaniu kandydatura Marka Jakubiaka.

Do tej pory swoje kandydatury na stanowisko prezydenta Warszawy ogłosili Patryk Jaki (z poparciem Zjednoczonej Prawicy), Rafał Trzaskowski (z poparciem PO i Nowoczesnej), Jakub Stefaniak (z poparciem PSL), b. polityk Platformy Obywatelskiej i b. wiceprezydent miasta (odpowiedzialny m.in. za inwestycje) Jacek Wojciechowicz, a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.

Swojego kandydata ma też wystawić SLD; szanse na nominacje mają: radna mazowieckiego sejmiku i b. szefowa struktur Sojuszu na Mazowszu Katarzyna Piekarska oraz b. minister kultury Andrzej Celiński. Start w wyborach na prezydenta Warszawy zapowiada też Ruch Bezpartyjni, który zrzesza m.in. urzędujących prezydentów Szczecina i Zielonej Góry. Według nieoficjalnych doniesień ich kandydatem może być b. prezydent stolicy Wojciech Kozak, który sprawował tę funkcję przez okres ok. 10 miesięcy po tym, jak do Sejmu z list PO wybrany został Paweł Piskorski (wcześniej był wiceprezydentem).

Start zapowiada ponadto koalicja warszawskich ruchów miejskich skupiona wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. W zeszłym tygodniu MJN poinformowało, że 9 organizacji zrzeszonych w koalicji chce wyłonić swojego kandydata w prawyborach - lista kandydatów ma zostać zaprezentowana w nadchodzącym tygodniu.

Początkowo MJN i skupione wokół niego organizacje uczestniczyły w rozmowach o wspólnym starcie z WMW, Partią Razem i stowarzyszeniem Barbary Nowackiej; jak dotąd nie udało się jednak znaleźć satysfakcjonującej wszystkie strony formuły startu. Ruchy miejskie zrzeszone w koalicji są sceptyczne wobec dopuszczania na listy wyborcze polityków Partii Razem, a z wcześniejszych, nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w MJN niechętnie patrzy się też na kandydaturę Śpiewaka. W jego dawnym stowarzyszeniu zarzuca mu się m.in. wodzowski styl uprawiania polityki, konfliktowość oraz brak kompetencji do pełnienia urzędu prezydenta.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.