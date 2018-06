Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, wymiany Jarosława Kaczyńskiego chce aż 56 proc. wyborców PiS.

- Polacy chyba zaczynają dostrzegać wiek pana prezesa, nie był on też specjalnie nigdy popularny wśród wyborców. W elektoracie PiS jest znacząca grupa, której odpowiada polityka PiS, ale niekoniecznie już władze tej partii – komentuje dla tabloidu prof. Antoni Dudek, politolog z UKSW.

- Aby wprowadzić dobre zmiany potrzebujemy dwóch kadencji w parlamencie. Nie sądzę, abym przypilnował tego przez całe osiem lat. Będę bardzo szczęśliwy patrząc na te procesy już z emerytury – przypomina "Super Express" wypowiedź Kaczyńskiego dla „Financial Times”.

Kto zatem mógłby zastąpić prezesa? Aż 45 proc. respondentów wskazało premiera Mateusza Morawieckiego. - To pragmatyczny polityk, co prawda były prezes banku, ale społecznie uwrażliwiony na krzywdę i biedę ludzi. Ma on jednak o wiele lepszą pozycję wśród Polaków niż w kręgu formacji rządzącej. Widzę u Morawieckiego spokojny, wyważony sposób prowadzenia polityki. I może właśnie tym uwiódł wyborców PiS – tłumaczy z kolei prof. Kazimierz Kik.

Na drugim miejscu w sondażu uplasowała się Beata Szydło, na którą stawia 20 proc. wyborców PiS. Znikome głosy poparcia otrzymali również Zbigniew Ziobro (7 proc.), Antoni Macierewicz (5 proc.) oraz Joachim Brudziński i Mariusz Błaszczak (po 3 proc.).

Badanie przeprowadzono przez Instytut Badań Pollster w dniach 13-14 czerwca 2018 roku na próbie 1043 dorosłych Polaków.