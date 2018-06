40 proc. ankietowanych odpowiedziało: "tak", 31 proc. – "nie", a 30 proc. – "nie wiem".

- Częściej za tym, że prezydent RP łamie Konstytucję są mężczyźni (46 proc.) oraz badani o wykształceniu wyższym (44 proc.). Tego zdania są też najczęściej respondenci z dochodami netto od 2001 do 3000 zł (51 proc.) oraz badani z największych miast (49 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, która oskarżają Andrzeja Dudę o łamanie konstytucji – z 25 proc. wśród osób do 24 lat do 50 proc. wśród badanych powyżej 50. roku życia – komentuje dla Rp.pl Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research. Prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego: - To informacja dobra, choć smutne jest to, w jakich okolicznościach wszyscy ten przyspieszony kurs konstytucjonalizmu przechodzimy.

Badanie przeprowadził SW Research 19 i 20 czerwca na próbie ponad 800 osób.