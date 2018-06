- Stworzyłem komisję i chcę ją poprowadzić do końca, ponieważ dobrze działa – wyznał na antenie TVN24 wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej.

- Rok temu byłem przekonany, że sprawy „dzikiej” reprywatyzacji to tylko kilka przypadków głośnych medialnie, które będzie można szybko rozwiązać. Kiedy zacząłem prowadzić komisję, okazało się, że jest dokładnie na odwrót – to nie tak, że mniejszość spraw to były sprawy, w których oddawano nieruchomości mafii, ale okazało się, że to była większość spraw, a w mniejszości oddawano nieruchomości prawowitym spadkobiercom – dodał Patryk Jaki.