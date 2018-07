Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski w radiowej Jedynce pytany był, co się stanie, gdy I prezes SN Małgorzata Gersdorf przyjdzie 4 lipca do pracy, a część sędziów będzie ją dalej traktować jak I prezes SN. - Taki kabaret można robić, tylko naprawdę to godności sędziów nie przystoi. Mam nadzieję, że przyjdzie opamiętanie - skomentował Suski.

Wyraził nadzieję, że nie będzie przepychanki o fotel prezesa. - To takie trochę jak w piaskownicy. Łopatką po głowie. Zabawa w kotka i myszkę - powiedział minister.

- Jest wielu sędziów uczciwych, ale jest wielu takich, którzy próbują ze swojej funkcji zrobić kabaret. A z sądu cyrk. Smutne to, ale to utwierdza w przekonaniu, że reforma sądów jest konieczna. Jeśli mamy takich nieodpowiedzialnych sędziów, to rzeczywiście - czy zasłużony, czy niezasłużony - ale to stan spoczynku dla tych ludzi jest najlepszy dla Polski - ocenił.

Według niego jest to "trochę żenujące", że sędziowie, którzy powinni być strażnikami prawa, "podważają prawo w jakimś sensie, podburzają też społeczeństwo w obronie swoich interesów i stanowisk".

Dodał, że obecne władze zostały wybrane w demokratycznych wyborach, a sędziowie, negując prawo stanowione przez tę większość, "nie akceptują demokracji".

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu, czyli 3 lipca, w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. W SN orzeka obecnie 74 sędziów, spośród których 27 osiągnęło ten wiek.

I prezes SN Małgorzata Gersdorf, która już ukończyła 65. rok życia, powiedziała, że "nie złożyła i nie złoży" wniosku do prezydenta ws. dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego i funkcji prezesa SN. W czwartek Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN jednogłośnie przyjęło uchwałę mówiącą, że sędzia Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP I prezesem SN do 30 kwietnia 2020 r.