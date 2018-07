Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu posłowie PO i Nowoczesnej złożyli 15 czerwca. Wcześniej, 14 czerwca, Sejm zdecydował, że wysłucha na posiedzeniu informacji w sprawie środków z UE przyznanych Ministerstwu Zdrowia na lata 2014-2020; odrzucił jednocześnie wniosek PO o informację ws. konsekwencji nałożenia na Polskę kar w związku z art 7.

Posłowie PO i Nowoczesnej poinformowali wówczas, że złożą wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego. Ich zdaniem, Kuchciński "złamał świętą zasadę", według której kluby opozycyjne - kiedy przychodziła ich kolej - mają prawo żądać informacji na każdy temat, także najbardziej niewygodny dla rządu.

Po głosowaniu głos zabrał lider PO Grzegorz Schetyna. - Chciałem, by pan wiedział, panie marszałku, że to, co pan zrobił dzisiaj, jest złamaniem demokracji parlamentarnej, jest skandalem i hańbą. Złamał pan święte prawo opozycji, które było świętym od 1989 r. do 14 czerwca 2018 r. Nie zakrzyczycie praworządności, demokracji parlamentarnej i zwykłej przyzwoitości i uczciwości; złamaliście prawa mniejszości, opozycji, chcę panu powiedzieć, że prawo do informacji jest zasadą, którą wszyscy marszałkowie od 89 r. na trwale utrzymywali - mówił Schetyna, zwracając się do marszałka Sejmu.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka zapewnił wówczas w rozmowie z PAP, że wyboru informacji bieżącej dokonano w 100 proc. zgodnie z Regulaminem Sejmu. - Rozstrzygnięto o tym podczas głosowania w Sali Plenarnej - posłowie wybrali jedną z dwóch konkurencyjnych propozycji. Jest to zatem pełne odwzorowanie procedury opisanej w art. 194 - powiedział PAP Grzegrzółka.

Regulamin Sejmu zakłada, że Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala, która ze zgłoszonych propozycji informacji zostaje uwzględniona i rozpatrzona na posiedzeniu Izby. W przypadku braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów w sprawie, o wyborze informacji rozstrzyga Sejm, po przedstawieniu sprawy przez Marszałka Sejmu.