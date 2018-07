Redakcja Dziennik.pl

Prezes PiS ma walczyć teraz z ciężką infekcją bakteryjną.

- Bierze kilka leków dziennie. To wszystko wpływa na jego organizm, przecież faszerowanie się przez długi czas antybiotykami nie jest dobre, to kosztuje go wiele zdrowia – opowiada "Super Expressowi" osoba z najbliższego jego otoczenia.

To spowoduje też, że operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego Jarosław Kaczyński przejdzie później niż to zaplanowano, czytaj: po wyborach samorządowych, a nie jeszcze w wakacje.

Kaczyński cały czas dochodzi do siebie po zabiegu, który wykonano mu na prawym kolanie.