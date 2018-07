Redakcja Dziennik.pl

Średnia pensja w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi to 7,9 tys. zł, ministerstwie finansów - 7,4 tys. zł, a np. ministerstwie środowiska – 7,2 tys. zł. Najmniej, jak podaje Gazeta.pl, dostają pracownicy resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – ok. 5 tys. zł. Najwięcej z kolei pracownicy: Kancelarii Premiera – 8,5 tys. zł i ministerstwa spraw zagranicznych – 8,3 tys. zł.

- Średnia zarobków tak naprawdę niewiele nam mówi. (…) Ja, prawdę powiedziawszy, nie widzę tutaj potencjału do reakcji społecznych. Widzę to w ten sposób, że to posłowie mogą czuć się sfrustrowani – komentuje w "Super Expressie" dr Jarosław Flis, specjalista ds. nauk społecznych.

Posłowie, po aferze z nagrodami i obniżkach pensji, dostają 7913,84 zł (nie licząc diet).