Redakcja Dziennik.pl

Elegancki bus w obstawie audi Q7 we wtorek przywiózł obie panie do szpitala przy ul. Szaserów i je odwiózł - pisze "Fakt" na swojej stronie internetowej i prezentuje zdjęcia.

Tabloid zapytał "na podstawie jakich przepisów wicepremier Szydło wykorzystała ochraniany samochód do przewozu bliskiej osoby", jednak do chwili zamknięcia numeru nie uzyskał odpowiedzi na to pytanie.