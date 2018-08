Redakcja Dziennik.pl

Stowarzyszenie dostało od Komitetu Wyborczego w 2017 roku ok. 720 tys. zł.

- Moją intencją nie było fundowanie staruszkom wczasów, tylko trwały budynek dla nich, dom weterana! Taka była umowa z Kornelem Morawieckim! – mówi Paweł Kukiz w rozmowie z "Super Expressem". - Gdybym wiedział, że w taki sposób te pieniądze będą spożytkowane, to w życiu bym się nie zgodził na przelanie 720 tys. zł dla Solidarności Walczącej. Jeżeli nie ma nawet działki kupionej, nie ma zaczętej budowy, to tak Kornel oszukał mnie, jak i weteranów z Solidarności Walczącej.

Co na to Kornel Morawiecki? W piśmie do Pawła Kukiza z 11 czerwca 2018 r. napisał, że część kwoty została wydana na dofinansowanie spotkań uczestników programu "Seniorzy obok nas".

- Część kwoty poszła właśnie na wczasy dla seniorów w Jastrzębiej Górze. A dom weterana chciałbym, żeby powstał, ale na razie się nie zanosi, potrzeba więcej pieniędzy – dodaje Kornel Morawiecki.

Potwierdza to posłanka Małgorzata Zwiercan, sama prowadziła spółkę "PHU Magnes" i ośrodek nad morzem w Jastrzębiej Górze: - Ten ośrodek jest mi bardzo bliski, ale nie zajmuję się już nim. Spółki "PHU Magnes" już nie prowadzę, jest ona rodzinna. Powiem tyle, że w 2017 r. z programu "Seniorzy obok nas" stowarzyszenia Solidarność Walcząca zostało zrealizowanych w ośrodku w Jastrzębiej Górze ponad 200 pobytów tygodniowych i jeden pobyt kosztuje 623 zł za jedną osobę. I to były wszystkie środki, które Solidarność Walcząca płaciła za wykonaną usługę.

Solidarność Walcząca dostała w 2017 roku blisko 300 tys. zł dotacji od instytucji rządowych.