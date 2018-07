Redakcja Dziennik.pl

W ubiegłym tygodniu Biuro KRS informowało, że do piątkowego popołudnia do Rady wpłynęły 133 zgłoszenia na sędziów SN.

Z danych przekazanych w poniedziałek po południu wynika, że na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło dotąd 65 kandydatur, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 50 kandydatur, w Izbie Cywilnej - 28, a na wakat w Izbie Karnej - pięć kandydatur.

16 kandydatur wpłynęło od sędziów sądów rejonowych (w tym 13 do Izby Dyscyplinarnej), 16 - sądów okręgowych, 14 sędziów apelacyjnych i trzech wojewódzkich sądów administracyjnych. Kolejne ponad 60 kandydatur wpłynęło od zawodów prawniczych: adwokatów (27), radców prawnych (28) i notariuszy (osiem zgłoszeń). Zgłosiło się także 19 pracowników naukowych, trzech kandydatów z Prokuratorii Generalnej oraz 12 prokuratorów.

Jak mówił wcześniej PAP rzecznik prasowy KRS sędzia Maciej Mitera "poszczególnymi wnioskami zajmą się zespoły KRS i przedstawią rekomendacje całej Radzie, a cała KRS będzie podejmowała decyzje na posiedzeniu plenarnym". Dodał, że najbliższe kolejne posiedzenie KRS jest zaplanowane od 18 września.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w SN. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Zgodnie z ustawą o SN, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego SN, może zgłosić swoją kandydaturę KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.

Jak wskazano w obwieszczeniu, do objęcia przewidzianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN. W Izbie Karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie Dyscyplinarnej 16 stanowisk.

Termin na zgłoszenie kandydatur upływa 29 lipca, ale jest to niedziela i - jak poinformowało PAP Biuro KRS - kandydatury będą przyjmowane jeszcze w poniedziałek 30 lipca, poza tym część może wpłynąć pocztą - na ostateczne podsumowanie trzeba więc będzie poczekać najprawdopodobniej do drugiej połowy tygodnia.

Jak informowała w czerwcu KRS, kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego SN we wskazanej w obwieszczeniu izbie oraz dołącza się do niej – z wyjątkiem gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator – informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.