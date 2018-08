Redakcja Dziennik.pl

Terlecki podczas uroczystości w 74. rocznicę Powstania Warszawskiego wskazał, że każdego roku w tym miejscu przypominana jest "odwaga i ofiarność żołnierzy powstania oraz męczeństwo setek tysięcy ludności cywilnej". - Naszą wspólną tutaj obecnością zaświadczamy, że dzięki heroicznej odwadze powstańców i ich niezłomnej wierze w Polskę, nasz państwo odzyskało niepodległość - powiedział wicemarszałek.

Jak zaznaczył, powstanie nie było "aktem rozpaczy, czy brawurowym dziełem straceńców - jak chcą niektórzy". - Było czytelnym świadectwem, że niepodległa Polska żyje - podkreślił wicemarszałek.

- W godzinie "W", 1 sierpnia 1944 r., Warszawa stanęła do nierównej walki. Ten najbardziej heroiczny czyn całej Polski Walczącej pokazał, co znaczy determinacja i odwaga, co znaczy wola zwycięstwa, co znaczy pragnienie niepodległości i wolności. Powstanie zapisało się w historii, jako świadectwo najgłębszego patriotyzmu, jako niezniszczalna legenda pokolenia wychowanego w II Rzeczypospolitej - podkreślił Terlecki.

Dodał, że historia "bohaterskich i krwawych 63. dni na zawsze wpisała się w dzieje naszego narodu, a pamięć o tym wydarzeniu jest ważnym składnikiem naszej tożsamości".

Uczestnicy powstańczych walk - oświadczył Terlecki - "pozostaną na zawsze wzorem patriotyzmu, żołnierskiego honoru i cnót obywatelskich". - Jesteśmy i pozostaniemy waszymi dłużnikami - dodał.