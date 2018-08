Redakcja Dziennik.pl

Przyjęcie z okazji 70. urodzin Antoniego Macierewicza ma odbyć się w warszawskim Teatrze Palladium. Jak pisze wyborcza.pl zorganizowane zostanie przez środowisko "Gazety Polskiej", dla której były szef MON wciąż jest guru.

Zaproszeni goście to wąskie grono osób związanych z "Gazetą Polską", wybrani dziennikarze pracujący głównie w mediach publicznych, a także politycy, którym blisko do Macierewicza. - Żeby on był tak sprawnym w polityce, jak umie skakać do wody! – mówi w rozmowie z dziennikarzem osoba, która dobrze zna Macierewicza.

Jak pisze dziennik pozycja polityczna Antoniego Macierewicza jest bardzo słaba, choć formalnie jest on wciąż wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński chciałby jednak aby przed wyborami do Sejmu, Macierewicz zszedł na dalszy plan, bo m.in. "odstrasza umiarkowany elektorat" i nie zdołał wyjaśnić przyczyn katastrofy smoleńskiej. Pogłoski jak pisze wyborcza.pl mówią o tym, że były szef MON ma trafić na listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Jego aktywność w krajowej polityce by wygasała, a apanaże w Brukseli zapewniłyby mu bardzo wysoką emeryturę" – pisze autor tekstu.