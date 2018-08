Redakcja Dziennik.pl

Ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiego Caritasu, w odpowiedzi do posła poprosił "ażeby zaprzestać stygmatyzowania Caritasu", gdyż prowadzą one "do politycznych rozgrywek, w których Caritas nie jest i nie może być stroną" – tak sprawę opisuje teraz WP.pl.

"Niestety Pana list zawiera takie znamiona, sugerując, iż środki o które Pan zapytuje, były wypłatami >nienależnymi<, co nie zostało prawomocnie potwierdzone" – można też przeczytać w odpowiedzi.

Duchowny podkreśla przy tym, że pieniądze "od momentu ich przekazania stanowiły prywatność osób, które je otrzymały, decyzja o ich przeznaczeniu należy wyłącznie do nich".

Ponad 2,1 mln zł dostali ministrowie i pracownicy rządu Beaty Szydło w 2017 roku. Do rekordzisty – ówczesnego szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, teraz to szef MON – trafiło ponad 82 tys. zł.